Следующий Всемирный день молодежи состоится в 2016 году в Кракове

Следующий Всемирный день молодежи, который пройдет в 2016 году в Кракове, будет посвящен памяти Папы Римского Иоанна Павла II, скончавшегося в 2005 году.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщают латиноамериканские СМИ со ссылкой на официального представителя Ватикана Федерико Ломбарди.

”Естественно, учитывая перспективу канонизации Иоанна Павла II в ближайшие месяцы, интересно будет провести следующий Всемирный день молодежи в его городе, ибо он будет покровительствовать этому дню уже как святой”, - сказал Ломбарди на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

О выборе польского Кракова местом проведения предстоящего Всемирного дня молодежи сообщил Папа Римский Франциск в воскресенье во время завершающей мессы на пляже Копакабана в Рио. Архиепископом Кракова Иоанн Павел II был до своего избрания на папство с 1962 по 1978 год.

В 1984 году Иоанн Павел II был инициатором проведения первого Всемирного дня молодежи и подарил молодым людям четырехметровый Паломнический крест из дерева с тем, чтобы те возили его по всему миру.

