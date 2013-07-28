В УГКЦ соборно отметили День памяти святого князя Владимира

В Украинской греко-католической церкви соборно отметили день памяти равноапостольного князя Владимира, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Божественную архиерейскую литургию в Патриаршем соборе Воскресения в Киеве возглавил глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук).

В своей проповеди Блаженнейший Святослав отметил, что каждый христианский народ имеет того первого - апостола или равноапостольного проповедника, который принес свет христовой веры народу сему и этой земле.

«Мы, украинцы, имеем своего равноапостольного князя Владимира, память которого сегодня хотим торжественно отметить, в частности, этой торжественной соборной архиерейской святой литургией», - добавил предстоятель УГКЦ.

Проповедник напомнил, что князь Владимир, как язычник, исповедовал культ силы. «Этот культ, как содержание языческой религии, и господствовал на этих землях. Возможно, на пике получения этой силы он вдруг понял свое бессилие там, перед стенами Херсонеса. Тогда он узнал другого Бога, которому поклоняются христиане. Того Бога, который является Любовью. И он - мощный властелин своего времени отказался от силы, силы человеческой, для того чтобы любить. И уверовал в силу божественной любви, и той верой в Бога, который является любовью, поделился со своим народом», - отметил Блаженнейший Святослав.

Тогда, по его словам, произошло нечто, что по-человечески трудно понять, - именно сила любви обновила этот народ. «Именно божественная любовь окрылила человеческий дух его людей и поднесла к вершинам культуры, искусства, просвещения. Таким образом вывела на вершины европейской цивилизации. Именно сила любви и поклонения этому Богу, который есть любовь, из разных племен создала мощное государство на Востоке Европы того времени. Именно сила любви стала духовной революцией, преображением его людей и открыла им дорогу в царство небесное», - сказал глава УГКЦ.

Он призвал верующих «вслед за князем Владимиром победить язычника, отказаться от темного культа, которому время от времени исподтишка имеем искушение подражать, и вместе с князем Владимиром обновить свою веру в Бога, который есть любовь».

