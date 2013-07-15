В ходе традиционной воскресной молитвы в летней резиденции в Кастель Гандольфо 14 июля Папа Римский Франциск пожелал примирения украинскому и польскому народу в вопросе Волынской трагедии.

После прочтения молитвы, понтифик обратился к верующим с такими словами: "Вверяю Божьему милосердию души жертв, а для их народов прошу благодати глубокого примирения и спокойного будущего, в надежде и искреннем сотрудничестве в совместном строительстве Божьего царства".

Папа Франциск сказал, что присоединяется к молитве за жертв Волынской трагедии. Глава Ватикана также заметил, что подобные акты насилия, "спровоцированные националистической идеологией в трагическом контексте Второй мировой войны", нанесли вред "братству между польским и украинским народами".

В этот же день, 14 июля Президент Польши Бронислав Коморовский и вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко возложили цветы к памятным знакам погибшим украинцам и полякам в селе Кисилин в Волынской области. Бронислав Коморовский отметил, что в ХХ веке украинско-польские отношения "уничтожил национализм".

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