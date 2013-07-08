Папа Римский Франциск издал первую энциклику - Lumen Fidei

5 июля 2013 года Папа Римский Франциск издал свою первую энциклику, которая называется Lumen Fidei («Свет веры»), сообщает сайт Радио Ватикана.

Документ, адресованный епископам, священникам и диаконам, монахам и всем светским, как рассказал Папа Франциск, почти полностью был написан Бенедиктом XVI.

В первоначальный «проект» нынешний Понтифик внес лишь «некоторый вклад», как он сам отметил. Целью энциклики является восстановление веры как света, способного освещать все человеческое существование.

Приводим краткое содержание текста:

Тот, кто верит, никогда не одинок, потому что вера является общим благом, которое помогает строить общество, давая надежду. И это сердце того, что христианская традиция называет светом веры - Lumen Fidei, говорится в энциклике. В современной эпохе, как пишет Папа, вера рассматривается как угроза для свободы человека — важно смиренно и с мужеством доверять и надеяться милосердной любви Бога, которая исправляет искажения нашей истории.

Надежный свидетель веры - это Иисус, через которого Бог действует в истории. Как в реальной жизни мы доверяем архитектору, фармацевту, адвокату, поскольку как они знают свою область лучше нас, так же и в вере мы доверяем Христу, эксперту в Божьих делах.

Вера без истины не спасет, пишет Понтифик — остается лишь красивая сказка, особенно сегодня, когда мы переживаем кризис истины, если человек верит только в технологии или личную правду, когда, опасаясь фанатизма, отдается предпочтение релятивизму. Наоборот, вера не является бескомпромиссной, верующий - не высокомерный: истина, исходящая от Божьей любви, не навязывает себя через насилие, не давит на личность, а делает возможным диалог между верой и разумом.

Евангелизация сегодня просто необходима, пишет далее Папа в своей первой энциклике. Надо, чтобы свет Иисуса сиял на лицах христиан и передавался из поколения в поколение через свидетелей веры. Но особым образом вера передается через таинства Крещение и Евхаристию, и через "Символ веры" и "Отче наш", в которых верующий исповедует правду, на которую смотрит глазами Христа.

Вера одна, написал Папа, а единство веры является единством Церкви.

Также существует сильная связь между верой и достижением общего блага: вера делает сильной связь между людьми и ставит себя на службу справедливости, законности, мира. Она не отдаляет нас от мира. Если мы удаляем ее из нашей среды, мы остаемся объединенными только через страх или личную пользу. Вера освещает семью, основанную на браке между мужчиной и женщиной, освещает молодых людей, которые хотят «большой жизни», освещает природу и помогает нам уважать ее, чтобы найти модели развития, которые основываются не только на пользе или прибыли, но считают все сотворенное даром. Даже страдания и смерть получают смысл в доверии к Богу, пишет Папа: человеку страдающему Господь не дает объяснения всего, но предлагает ему свое присутствие и сопровождение.

«Не позволим, чтобы у нас украли надежду, не позволим, чтобы ее уничтожили сиюминутные решения и предложения, которые не позволяют нам идти по пути," размывают "время, превращая его в пространство. Время всегда превышает пространство. В пространстве кристаллизируются проекты, время же всегда направлено в будущее и мобилизует, чтобы идти с надеждой», - написал в последних строках энциклики Lumen Fidei Папа Франциск.

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