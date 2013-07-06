Папа Франциск открыл путь к канонизации блаженных Иоанна Павла II и Иоанна XXIII

Блаженные Иоанн Павел II и Иоанн XXIII будут провозглашены святыми, вероятно до конца этого года.

Папа Франциск утвердил 5 июля декрет о признании второго чуда, произошедшего по заступничеству Папы Войтылы, и открыл путь для канонизации Папы Ронкалли даже без второго чуда, сообщил сайт Радио Ватикана.

Также Папа дал добро на беатификацию Алваро дель Портильо, прелата Opus Dei; Матери Сперансы, основательницы Конгрегации Служанок и Сынов Милосердной Любви, и 42 мучеников, убитых из ненависти к вере во время гражданской войны в Испании.

Кроме того, признаны героические добродетели итальянца Джузеппе Ладзатти, посвященного мирянина, политика и интеллектуала.

