Согласно социологическому опросу, Папе Франциску доверяют 87 процентов итальянцев

За первые 100 дней понтификата Папа Франциск снискал доверие 85 процентов итальянцев: об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный итальянским Институтом Демополис, сообщает сайт Радио Ватикана.

Согласно собранным данным, среди католиков число симпатизирующих Папе достигает 96 процентов, среди женщин – 87 процентов, а среди некатоликов и неверующих – 65 процентов.

Респонденты отметили в особенности спонтанность, скромность, близость к людям, простоту языка Св. Отца и его внимание к самым слабым.

Поступки Папы, который больше всего впечатлили итальянцев, - это выбор имени, встреча с Папой на покое Бенедиктом XVI и омовение ног малолетним воспитанникам исправительной колонии в Великий Четверг.

87 процентов итальянцев заявили о своем доверии к Папе Франциску, а 63 процента о доверии к Католической церкви.