Папа Франциск хранит в своей комнате икону, подаренную ему Главой УГКЦ

Папа Франциск хранит в своей комнате икону, подаренную ему Главой Украинской греко-католической церкви Святославом (Шевчуком), при отъезде из Аргентины.

Об этом 19 июня рассказал сам Патриарх Святослав в интервью польским журналистам, отвечая на вопрос о ста днях служения Папы Франциска, сообщает РИСУ.

Во время недавней поездки в Ватикан Глава УГКЦ имел возможность остановиться в доме, где живет Святейший Отец Франциск.

«Когда пришел на обед, Папа меня увидел, поднялся со своего места, пришел ко мне, обнял. Потом сказал: «Хочу пригласить тебя в свою комнату и что-то показать. Папа повел меня и показал икону, которую я ему подарил, уезжая из Аргентины. Оказывается, она для него была такой важной, что он привез ее с собой в Рим, попросил сделать для нее новую оправу. Икона находится в комнате Папы, где он молится. Это показывает, как глубоко Папа чувствует всех нас», - поделился последними впечатлениями от Папы Франциска предстоятель УГКЦ.

Также Глава церкви сообщил, что не знает, когда Папа посетит Украину. «Это зависит от многих факторов, обстоятельств, существуют и в Католической церкви, и в государстве Украина», - сказал он.