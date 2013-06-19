Музей Папы Римского Франциска откроется в Буэнос-Айресе

Музей, посвященный жизни и деятельности архиепископа Буэнос-Айреса кардинала Хорхе Мария Бергольо, который в марте нынешнего года был избран Папой Римским и принял имя Франциск, откроется в июле в кафедральном соборе столице Аргентины, сообщило во вторник радио Ватикана.

В экспозиции будут представлены предметы, которыми пользовался кардинал Бергольо в течение последних 15 лет пастырского служения в Буэнос-Айресе.

Одним из самых ценных экспонатов станет кардинальский перстень, который Папа Франциск подарил кафедральному собору после того, как он был избран понтификом.

Организаторы экспозиции надеются, что музей Папы Франциска станет одним из наиболее посещаемых мест в столице Аргентины.

Музей стал второй инициативой властей Буэнос-Айреса и местной католической архиепархии, связанной с понтификом-аргентинцем. Ранее был создан туристический маршрут по местам кардинала Бергольо, который пользуется большой популярностью. Она начинается в доме, где родился нынешний папа, и приводит к окрестностям, в котором он исполнил свое служение.

РИА Новости