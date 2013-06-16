Папа Франциск назначил легата для участия в празднованиях 1025-летия Крещения Руси

В субботу, 15 июня 2013, в Ватикане Папа Франциск назначил кардинала Аюдриса Юзаса Бачкиса своим специальным посланником для участия в празднованиях 1025-летия Крещения Руси, запланированных в Киеве 17-18 августа 2013 года, сообщает Радио Ватинан.

В эти дни празднования организует УГКЦ. По этому случаю в Киеве пройдут заседания Синода Епископов, состоится всенародное паломничество, в котором примут участие верные из Украины и диаспоры, а также состоится патриарший собор Воскресения Господня.

