Во Львове открыли мобильный музей Ивана Павла ІІ

Сегодня в центре Львова, на площади Рынок возле городской Ратуши, открыли мобильный музей Ивана Павла II.

Как передает корреспондент УНИАН, в мобильном музее представлены личные вещи, малоизвестные фотографии и фильмы о личной жизни Папы Римского.

Экспозиция размещена в 18-метровом автобусе высотой 4 метра. Также в музее можно увидеть часослов, которым пользовался Иван Павел ІІ во время ежедневной молитвы, перо, обувь, лыжи, нагрудный крест, рясу, головной убор и часы из личной резиденции в Кастель Гандольфо.

«Хочу поблагодарить всех за прекрасную инициативу, что мы можем окунуться в атмосферу, которая уже знакома львовянам, когда мы во Львове принимали Святейшего отца. Это были одни из лучших дней в нашем городе. Это атмосфера, которую пояснить и описать невозможно. Мы радушно приглашаем всех львовян обязательно в дни пребывания музея во Львове прийти и еще раз вспомнить это приятное, доброе мгновение», - отметил во время церемонии открытия музея городской голова Львова Андрей Садовый.

Вход в музей бесплатный. Музей будет работать во Львове до 9 июня.

После этого музей Ивана Павла II осуществит вояж по украинским городам. В частности, он побывает в Хмельницком, Виннице, Бердичеве, Житомире и Киеве.