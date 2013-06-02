Проект Ватикана, посвященный "Книге Бытия", открывается в Венеции
02:51, 02 июня 2013Католицизм
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Первое присутствияе на биеннале
Ватикан, впервые принимающий участие в венецианской арт-биеннале, представил современную трактовку библейской "Книги Бытия" с помощью интерактивной инсталляции, черно-белых фото и замороженной живописи.
По словам комиссара павильона Святого Престола председателя Папского совета по культуре кардинала Джанфранко Равази, для своего первого присутствия на биеннале они выбрали тему, фундаментальную и для культуры, и для церкви.
В разделе "Разрушение" выставлены 18 крупноформатных фотографий чешского фотографа Йозефа Куделки. По замыслу организаторов проекта, эти снимки отражают губительное вторжение человека в окружающую среду и разрушительное влияние времени.
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