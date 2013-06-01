Папа Римский Франциск порвал с вековой Ватиканской традицией, когда решил, будучи избранным 13 марта 2013 г. новым главой Католической Церкви, не жить в Апостолическом дворце и поселился в более скромном Ватиканском «отеле» — Casa Santa Marta (Доме св. Марфы).

«Я не хотел жить в Апостолическом дворце. Я хожу туда только для того, чтобы работать и на аудиенции, — написал Папа своему другу. — Я остался жить в Casa Santa Marta, которая является резиденцией, где размещают епископов, священников и мирян».

Там, по словам понтифика, он чувствует себя «частью семьи». «Я нахожусь на глазах у людей, и я веду нормальную жизнь – публичная Месса утром, питание в трапезной вместе со всеми остальными и так далее. Все это хорошо для меня и препятствует тому, чтобы я был изолирован», — пояснил Папа Франциск.

Сромная резиденция, в которой Папа Франциск сегодня занимает несколько комнат, находится близ базилики Св. Петра, в противоположном от Апостолического дворца конце Ватикана.

Седмица.Ru