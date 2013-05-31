В Ватикане состоялась презентация ближайших событий Года Веры

В Ватиканском Зале Печати состоялась презентация двух ближайших событий Года Веры: торжественного Всемирного Евхаристического поклонения 2 июня и Дня EvangeliumVitae, который будет отмечаться 15 и 16 июня. Об этих событиях рассказал президент Папского совета по содействию новой евангелизации архиепископ Рино Физикелла.

До сих пор к инициативам Года Веры с участием Папы Франциска примкнули около 4 миллионов 300 тысяч человек. В следующее воскресенье в соборе Св. Петра пройдет Евхаристическое поклонение, вдохновляемое новозаветной фразой: «Один Господь, одна вера».

Это событие призвано свидетельствовать глубокое единство и братское общение. В истории Церкви – подчеркнул монс. Физикелла, - подобное мероприятие проходит впервые. На всех широтах мира верующие присоединятся к Папе Франциску в молитве и Поклонении Пресвятым Дарам, так что оно будет проходить в «синхронном» режиме.

Святейший Отец попросил все приходы мира молиться во время всемирной духовной встречи о следующих нуждах: «О Церкви, рассеянной по всему миру и сегодня собравшейся в знак единства для Поклонения Пресвятой Евхаристии»; а также «о тех, кто в разных частях мира страдают от новых форм рабства, о жертвах войн, торговли людьми, наркоторговли и рабского труда, о детях и женщинах, терпящих всякого рода насилие».

15 и 16 июня в рамках Года Веры будет отмечаться День Evangelium Vitae на тему «Веруя, да имеют жизнь». Эта тема включает в себя все аспекты защиты достоинства человеческой жизни. 16 июня утром Папа совершит Святую Мессу на площади Святого Петра. В субботу же пройдут катехизические встречи в римских приходах, а вечером – паломничество к гробнице св. Петра, Таинство Покаяния и Поклонение Пресвятым Дарам. Вечером по улице Кончилиационе пройдет безмолвное факельное шествие, призванное напомнить о неприкосновенности человеческой жизни.

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