Папа римский Франциск продолжает ломать устаревшие стереотипы

18:17, 30 мая 2013
Католицизм
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Проповедь под дождем

Понтифик не перестает удивлять и продолжает ломать устаревшие стереотипы.

Папа римский Франциск пренебрег еще одной ватиканской традицией.

На этот раз он проповедовал под дождем, не позволив помощникам даже раскрыть зонтик.

Папа проехал площадью Святого Петра в открытой машине, а затем обратился к верующим, ежесекундно вытирая капли дождя с лица.

В проповеди Папа римский Франциск сказал, что священники и даже он сам - не безгрешны.

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