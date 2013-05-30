Папа римский Франциск продолжает ломать устаревшие стереотипы

Понтифик не перестает удивлять и продолжает ломать устаревшие стереотипы.

Папа римский Франциск пренебрег еще одной ватиканской традицией.

На этот раз он проповедовал под дождем, не позволив помощникам даже раскрыть зонтик.

Папа проехал площадью Святого Петра в открытой машине, а затем обратился к верующим, ежесекундно вытирая капли дождя с лица.

В проповеди Папа римский Франциск сказал, что священники и даже он сам - не безгрешны.

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