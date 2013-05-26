Папа Римский Франциск: Мафия обрекает людей на рабство

Папа Римский Франциск возвысил сегодня голос против мафии, "обрекающей людей на рабство", и обратился к ее приспешникам с призывом раскаяться, сообщает ИТАР-ТАСС.

Выступая с традиционной воскресной проповедью из окна Апостольского дворца, выходящего на переполненную паломниками площадь Святого Петра, понтифик напомнил о том, что накануне в Палермо был причислен к лику блаженных приходский священник дон Пино /Джузеппе Пульизи/, убитый мафией в сентябре 1993 года. В церемонии беатификации в Палермо /Сицилия/ приняли участие свыше 80 тыс верующих.

"Дон Пино проповедовал добро и согласие, его убили, но победил он!", - заявил первосвященник. По его словам, на церковный алтарь героев веры впервые в истории Ватикана вознесен подвижник, пожертвовавший своей жизнью в борьбе с организованной преступностью.

Как отмечают наблюдатели, Папа Франциск в своей бескомпромиссной позиции продолжает линию Иоанна Павла II, заклеймившего мафию как "силу зла".