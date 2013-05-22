Папа Римский запустил новый миссионерский сервис для смартфонов

Папа Римский Франциск лично запустил новое бесплатное приложение для смартфонов Missio, которое позволит обладателям этих устройств следить за ватиканскими новостями на восьми языках, сообщило во вторник радио Ватикана.

"Святейший Отец, мы хотим положить Евангелие в карман всех молодых людей мира", — сказал понтифику во время аудиенции создатель нового сервиса американский священник Эндрю Смолл. Он выразил надежду, что сервис будет востребован пользователям интернета.

Приложение Missio позволяет не только следить за новостями, опубликованными на сайте news.va, но и смотреть фотографии и видеоролики, а также читать проповеди Папы.

В первый день приложение скачали 1,14 тысячи пользователей из 27 стран. Оно доступно для бесплатного скачивания на iTunes App Store и Google Play.

РИА Новости