Умер правящий архиерей Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ

Сегодня скоропостижно скончался правящий архиерей Коломыйско-Черновицкой епархии Украинской Греко-католической церкви Николай Симкайло.

Об этом сообщает официальный сайт УГКЦ.

Владыка Симкайло родился 21 ноября 1952 года в г. Караганде, где отбывали ссылку его родители за участие в УПА. В 1963 году родители вернулись в Украину.

Семья Симкайло была близко знакома с Епископом подпольной УГКЦ Павлом (Василиком), который ознакомил их с положением УГКЦ и предложил Николаю стать священником. Изучал богословские науки в подпольной духовной семинарии. 15 мая 1974 г. Владыка Павел (Василик) благословил Николая на диаконское и священническое служение.

В августе 1987 года о. Николай вместе с группой украинского духовенства, монахов и мирян объявил, что выходит из подполья. Он был членом делегации, которая отстаивала права УГКЦ в Москве, а также участвовал в голодовке, которая продолжалась с 19 мая до 24 ноября 1989 года.

1 октября 1989 года в Ивано-Франковске состоялась 50-тысячная демонстрация верующих и сторонников УГКЦ, во время которой о. Николай отслужил панихиду и произнес проповедь на могиле Сечевых Стрельцов, за что был арестован на 15 суток. 28 января 1990 года после Службы Божией перед закрытым Кафедральным собором Святого Воскресения председатель облисполкома торжественно передал ключи от храма епископам УГКЦ.

20 февраля 1990 года грамотой Владыки Софрона (Дмитерка) о. Николай был назначен парохом этого храма и деканом Ивано-Франковского деканата, а также директором благотворительной организации „Каритас”.

Награжден нагрудным крестом с украшениями, митрой, грамотой и медалью Вселенского Архиерея Иоанна Павла II „Почетный Крест за Церковь и Вселенского Архиерея”, почетными грамотами и знаками отличиями.

Епископская хиротония Владыки Николая Симкайло состоялась 12 июля 2005 года в Кафедральном соборе Святого Воскресения г. Ивано-Франковска. Введение на престол Коломыйско-Черновицкой епархии Владыки Николая Симкайло состоялось 13 июля 2005 года.