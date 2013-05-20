Папа Римский признался, что иногда дремлет во время вечерних молитв

Папа Римский Франциск призвал католиков еще больше помогать бедным и нуждающимся.

Понтифик заявил об этом во время выступления перед 200 тыс. верующих на площади святого Петра в Риме, сообщает The Daily Mail.

Как рассказал глава Римской католической церкви, он молится перед сном каждый вечер. «Иногда я начинаю дремать, усталость от дневных дел вызывает сон, но он (Бог) понимает», — сообщил Франциск собравшимся.

Кроме того, Папа призвал католиков еще больше помогать бедным и нуждающимся. «Мне больно говорить об этом, но сегодня не считается новостью, если бездомный человек умирает от холода. Сегодня новости — это скандалы, вот что является новостями. Но многочисленные дети, у которых нет еды, — это не новость», — сказал понтифик.

«Мы не можем стать чопорными католиками, слишком благовоспитанными и обсуждающими теологию за чаем. Мы должны стать отважными католиками и искать тех, кому больше всего нужна помощь», — добавил он.

Газета.ру