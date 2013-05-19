Папа Римский принял канцлера Германии Ангелу Меркель

Папа римский Франциск принял в субботу, 18 мая, в Ватикане канцлера Германии Ангелу Меркель. Беседа, продолжавшаяся около 45 минут, была посвящена вопросам глобализации и роли Европейского союза, сообщает Deutsche Welle.

Ангела Меркель признала "центральную роль" католической церкви для поддержания сплоченности общества. Одна лишь политика не в состоянии достичь этого, поэтому церкви и христианская религия в целом являются важными партнерами. На Меркель произвело глубокое впечатление то, как Франциск достигает сердца людей "простыми и трогательными словами". Сегодня "церковь должна идти к людям", подчеркнула она.

Папа Франциск, в свою очередь, заявил, что Европа и, прежде всего, Европа сильная и справедливая, необходима этому миру. При этом именно христианство является важным фактором формирования европейских корней, подчеркнул он.

Приняв Ангелу Меркель, понтифик отступил от правила, согласно которому он не встречается с главами государств и правительств в период, когда до окончания их полномочий осталось менее полугода.