Папа Франциск призывает освободить людей от тирании денег

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров положить конец "культу денег" и больше помогать бедным, сообщает Би-Би-Си.

В своей первой большой речи на тему мирового финансового кризиса Папа сказал, что экономика свободного рынка создала тиранию, а ценность человека заключается лишь в его способности потреблять.

"Деньги должны служить, а не править", - сказал он, выступая перед мировыми дипломатами в Ватикане.

Папа Франциск сказал, что жизнь стала тяжелее одинаково для бедных и богатых стран. Понтифик отметил, что библейское поклонение "золотому тельцу" в древние времена превратилось в современный бездушный культ денег.

Он добавил, что нужны немедленные реформы, поскольку бедность становится все более кричащей.

При диктатуре экономики, которой не хватает настоящей человечной цели, люди не живут, а выживают, часто на грани человеческого достоинства, сказал Папа.