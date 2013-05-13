Папа Франциск приедет в Египет

Копский Патриарх Тавадрос II пригласил Папу Римского Франциска посетить Египет. Понтифик принял приглашение и планирует уточнить время визита, заявил Тавадрос II после встречи с Франциском в интервью СМИ, сообщает "Седмица".

Тавадрос II закончил свой 5-дневный официальный визит в Ватикан. Последним главой Коптской Церкви, посетившим резиденцию Римских Пап, был Шенуда III 40 лет назад.

Во время своего приветственного слова глава Коптской Церкви предложил отмечать ежегодно 10 мая праздник «братской любви между Католической и Коптской Церквями». Идея совместного празднования возникла 10 мая 1973 г., когда Папа Римский Павел VI и коптский Патриарх Шенуда III подписали совместную декларацию.

Тавадрос II является инициатором создания Национального совета христианских церквей Египта. Форум, в котором принимают участие Коптская, Коптская католическая, Александрийская Православная, Англиканская и Евангелическая Церкви, был основан в феврале в Каире. Его цель – способствовать диалогу между церквями, а также между христианами и мусульманами.

Единственным Папой Римским, посетившим Египет, был Иоанн Павел II, который в 2000 г. побывал на Синае.