Папа Франциск провел обряд причисления к лику святых

Папа Франциск впервые с начала своего понтификата провел обряд причисления к лику святых.

Об этом сообщает ВВС.

В число новых католических святых вошли 800 мучеников, павших в XV веке от рук солдат Османской империи. Они были обезглавлены в городе Отранто на юге Италии за отказ принять ислам.

Их имена неизвестны, за исключением одного человека, Антонио Примальдо.

На торжественной церемонии в Ватикане папа также канонизировал двух латиноамериканских монахинь - Лауру Монтойя из Колумбии и Марию Гваделупе Гарсию Савала из Мексики.



