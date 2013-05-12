Папа Франциск провел обряд причисления к лику святых
16:36, 12 мая 2013Католицизм
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Впервые с начала своего понтификата
Папа Франциск впервые с начала своего понтификата провел обряд причисления к лику святых.
Об этом сообщает ВВС.
В число новых католических святых вошли 800 мучеников, павших в XV веке от рук солдат Османской империи. Они были обезглавлены в городе Отранто на юге Италии за отказ принять ислам.
Их имена неизвестны, за исключением одного человека, Антонио Примальдо.
На торжественной церемонии в Ватикане папа также канонизировал двух латиноамериканских монахинь - Лауру Монтойя из Колумбии и Марию Гваделупе Гарсию Савала из Мексики.
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