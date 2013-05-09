Папа Римский: Карьеристам не место среди священнослужителей

Папа Франциск обратился к главам монашеских орденов всего мира с призывом к умеренности и скромности. Ведь это главные ценности католической церкви, учит понтифик.

«Мужчины и женщины в церкви, все, кто считаются карьеристами, кто использует других людей, церковь, братьев и сестёр – тех, кому они должны служить – как трамплин для их амбиций, личных интересов, наносят огромной урон церкви», - цитирует The Irish Times Папу Франциска.

«Мы учимся бедности у убогих, нищих и больных», добавил он, сподвигая священнослужителей работать с теми, кто находится на низших, маргинальных слоях общества. Понтифик подчеркнул, что «идолы материализма» лишь затуманивают главные жизненные ценности.

Свой призыв Франциск адресовал не только всем священникам, монахиням и епископам мира, но и бюрократам Ватикана. Ведь он унаследовал от предыдущего Папы Бенедикта Ватикан, который раздирали скандалы и сплетни различного толка. Прелаты обвинялись в коррупции и взаимной борьбе за продвижение по карьерной лестнице.

Ярко освещался в прессе случай с секретным письмом, который Бенедикт написал Франциску. СМИ сообщали о том, что в нём уходящий со своего поста Папа Римский описал все проблемы, которые существовали на тот момент в администрации католической церкви. Подробности послания стали известны благодаря тому, что дворецкий Папы похитил его прямо с рабочего стола и предал огласке. Позже просочившаяся скандальная информация стала известна как VatiLeaks.

С момента своего избрания Франциск дал понять на словах и делом, что он хотел бы искоренить все скандалы, чтобы представители церкви вели простую жизнь, служили бедным и избегали искушений власти.

Известно, что сам Папа Римский отказался от проживания в папских апартаментах на территории Апостольского дворца в Ватикане. Он переехал в маленький номер гостевой резиденции. Свою ежедневную трапезу он проводит вместе с другими гостями дома.

Это первый понтифик за последние сто лет, который отказался жить в папских покоях. Ранее он так же перестал пользоваться чёрным лимузином с папским номером SCV1, а традиционный папский трон заменил на обычное кресло.

Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран конклавом в качестве нового Папы Римского 13 марта этого года. Он взял имя Франциск и ровно через неделю официально взошёл на престол.

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