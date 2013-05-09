Римо-католики и армяне сегодня празднуют Вознесение Христово

Свидетелями вознесения Христова были Богородица и апостолы, о чем обстоятельно рассказывается в Евангелиях от Марка и Луки, а также в Деяниях Святых Апостолов.

О вознесении Иисуса Христа на небо пишется: «После воскресения Иисус еще в продолжение сорока "дней являлся ученикам, говоря им о Царствии Божием. Наконец Он, собрав их, сказал им: "Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым... Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли... Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы".

После этой беседы с учениками Иисус Христос поднялся у них на глазах на небо, и облако скрыло Его от их взоров. И когда они смотрели на небо во время Его вознесения, вдруг предстали перед ними два мужа в белой одежде и сказали им: "Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

Источники трех первых столетий ничего не говорят об этом празднике. Не вспоминает о нем и писатель Ориген (+ к.251), который вычисляет христианские празники в 8-й книге своего произведения „Против Цельсия”. Знатоки обряда придерживаются той мысли, что в первых трех столетиях этот праздник отмечали вместе с праздником Сошестия Святого Духа.

В IV веке праздник Господнего Вознесения становится известным. Историк Сократ называет его „всенародным праздником”.

Праздник Вознесения возвеличили своими проповедями св. Иван Золотоуст, св. Григорий Ниский, св. Епифан Кипрский, Лев Великий и др. В IV веке царица Елена построила храм в честь этого праздника на месте Христова Вознесения

РИСУ