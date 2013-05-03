Бенедикт XVI вернулся в Ватикан

86-летний почетный Папа Римский Бенедикт XVI вернулся сегодня в Ватикан после двух месяцев пребывания в папской резиденции в Кастель-Гандольфо неподалеку Рима, сообщаетРадио «Свобода».

Почетный папа будет жить в монастыре. Это четырехэтажный дом, реконструкция которого длилась пять месяцев. В нем будут жить также личный секретарь бывшего понтифика и четверо лиц, которые будут помогать в быту.

Относительно состояния здоровья Бенедикта XVI, то, как отметил спикер Ватикана Федерико Ломбарде, «это немолодой человек, уставший из-за возраста, но он не больной и еще может принести пользу церкви».

В первый раз в истории церкви два папы, бывший Бенедикт XVI и нынешний Франциск, будут жить на территории Ватикана.

Бенедикт XVI сложил обязанности главы католической церкви 28 февраля. После отречения от престола Йозефу Ратцингеру осталось звание почетного папы и папское имя.

За последние шесть веков он стал первым Папой Римским, который отрекся от святого престола. Ратцингер возглавлял католическую церковь почти 8 лет. Его понтификат отметился громкими скандалами. Самый больший резонанс приобрели скандалы относительно священников-педофилов то дело «Ватиликс» о похищении тайных документов Ватикана.

