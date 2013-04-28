В Тернополе воспроизвели въезд Иисуса Христа в Иерусалим

В Тернополе состоялось театрализованное действо, во время которого был воспроизведен въезд Иисуса Христа в Иерусалим.

Как передает корреспондент УНИАН, актеры продемонстрировали встречу Иисуса с мытарем Закхеем, то, как Христос прогоняет торговцев из храма, а также въезжает в Иерусалим на осле под возгласы «Осанна!».

Участники действа прошли по улице патриарха Иосифа Слепого к архикафедральному собору Непорочного зачатия пресвятой Богородицы. Весь путь дети устилали лепестками роз.

Возле собора процессию встретил архиепископ Тернопольско-Зборовской митрополии Украинской греко-католической церкви Василий Семенюк, после чего в храме началось архиерейское богослужение.

