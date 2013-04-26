Папа Римский написал письмо главе УГКЦ

На имя главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава (Шевчука) поступило письмо от Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Папа Франциск поблагодарил главу УГКЦ за поздравление по случаю избрания на Петров престол.

«Я имел возможность познать сообщество украинских греко-католиков в Аргентине и вспоминаю с большой приятностью наши встречи в Буэнос-Айресе и Вашу ревностность в пастырской опеке своего стада», - отметил Папа Римский и добавил: «Поручаю всю Вашу Церковь опеке Пресвятой Девы Марии и прошу Вас молиться за меня и за служение, которое Господь мне поручил».

Он дал Апостольское благословение главе УГКЦ и всей Украинской греко-католической церкви.