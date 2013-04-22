В Европе каждый 4 кандидат в священники родом из Польши

11:18, 22 апреля 2013
Католицизм
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Но уменьшается число монашек

Каждый четвертый кандидат в католические священники в Европе родом из Польши. Такие статистические данные огласил 18 апреля епископ Марек Солярчик, президент Польского совета по пастырским призваниям.

По сведениям Солярчика, прошлой осенью к учебе в католических семинариях Польши приступило 664 молодых человека. Всего на сегодняшний день в епархиальных семинариях страны насчитывается 3.091 кандидат в священники. Еще 1.864 молодых человека готовятся принять священный сан, состоя в рядах различных монашеских конгрегаций.

Епископ отметил, что число поступающих в семинарии остается стабильным с 2008 года. Рекорд был поставлен в 2005 году, когда семинаристами стали 1.145 молодых поляков.

В то же время в Польше отмечается снижение монашеских призваний среди женщин. Если в 2000 году в монастыри поступило 550 послушниц, то в 2012 их было всего 226.

Благовест Инфо

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