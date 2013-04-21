Сегодня Всемирный день молитв о призваниях

В Церкви латинского обряда четвертое воскресенье Пасхи, которая в этом году приходится на 21 апреля, называется «Неделей Доброго Пастыря". В этот день также отмечается Всемирный день молитв о призваниях, который в этом году проходит под лозунгом «Призвание - знак надежды, основанной на вере». По этому случаю Папа Франциск возглавит Евхаристическое богослужение в базилике Святого Петра в Ватикане, во время которого рукоположит священников для Римской епархии, сообщает Радио Ватикан.

Послание на нынешний День молитвы за призвание в декабре прошлого года обнародовал находящийся сейчас в отставке Папа Бенедикт XVI. «Когда Иисусов ученик принимает Божье призвание для посвящения в священническом служении или монашеской жизни, то проявляется один из полностью вызревших плодов христианской общины, который помогает с особым доверием и надеждой смотреть в будущее Церкви и ее евангелизационного труда», - писал он.

В контексте Года веры и 50-летия Второго Ватиканского Собора, Святейший Отец отметил важность призваний к священству и монашеской жизни, вспоминая, что они «рождаются из опыта личной встречи с Христом, из чистого доверительного диалога с Ним, познавая Его волю. Папа объясняет, насколько необходимо «расти в опыте веры, понимая ее, как глубокие взаимоотношения с Иисусом». Важную роль в содействии этой встречи с Богом, по его словам, играют церковные общины и сами священники.

Святейший Отец выразил пожелание, чтобы «хватило ревностных священников, которые будут сопровождать молодежь» на её, иногда тернистом и мрачном пути, помогая распознать Христа - Дорогу, Истину и Жизнь, чтобы юноши и девушки, в свою очередь, «среди многих поверхностных и промежуточных предложений, умели развивать внимательность к ценностям, к высоким целям, к радикальным решениям на служение ближним следам Иисуса».