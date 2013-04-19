Папа Римский: не надо превращать Церковь в няньку

Сила крещения призывает христианина мужественно свидетельствовать о Христе и в опасности, даже во время преследования, считает Папа Франциск. По его словам, это то, что всегда происходит в истории, «потому что это путь Иисуса».

И это осознавали первые христиане. Они были простыми верующими, недавно принявшими крещение, но нашли в себе силы пойти и проповедовать. «Они имели веру! Они творили чудеса», - обратил внимание Папа Франциск 17 апреля во время проповеди в часовне Дома св. Марты.

«Я думаю о нас, крещеных: есть ли у нас эта сила? (...) Хватит ли крещения, достаточно ли его для евангелизации?» - спросил Папа. По его словам, многие христиане думают, что «могут спать спокойно», поскольку получили Крещение, Миропомазание, приступили к первому Причастию. Это ошибка, поскольку многие из таких потеряли «силу Духа, подталкивающую идти вперед».

Если христианин свидетельствует о Иисусе жизнью, делом и словом, Церковь для него становится настоящей Матерью, а сам он чувствует себя её ребенком.

«Но если мы этого не реализуем, Церковь перестает быть Матерью и превращается в Церковь-няньку, которая заботится только о том, чтобы уложить ребенка спать. Это Церковь бездействия», - отметил Святейший Отец и призвал верующих помнить о крещении и ответственности, исходящей от него.

Радио Ватикана / Кatolik.ru