Ватикан призывает прекратить дискриминацию христиан в Европе

Ватикан обеспокоен отсутствием чувствительности среди европейского населения к проблеме дискриминации христиан в Европе. Представитель госсекретариата Ватикана священник Флориан Кольфхаус пояснил в интервью порталу domradio.de, что, несмотря на отсутствие прямых преследований христиан за веру, зафиксированы многочисленные факты дискриминации христиан в Европе.

Акты вандализма в отношении святынь постепенно превращаются в привычное явление, регулярно фиксирующееся в разных европейских странах. Например, в Германии ежегодно совершаются от 300 до 400 актов вандализма в церквях и на христианских кладбищах. Около 400 случаев дискриминации в отношении представителей религиозных учреждений зафиксировано за первые 10 месяцев 2012 г. во Франции. Статистика других европейских государств также неутешительна.

Сообщения о противоправных действиях в отношении христианских учреждений крайне редко публикуются в СМИ, с сожалением прокомментировал Кольфхаус. Когда что-нибудь подобное случается в отношении, например, синагоги, мы наблюдаем волну возмущения в СМИ. Что же касается христианских храмов и кладбищ, в Европе не хватает чувствительности по отношению к антихристианским акциям, считает представитель госсекретариата Ватикана.

«Церкви и кладбища – это не обычные общественные здания, как привокзальные туалеты, где можно рисовать граффити. Почему мы так редко говорим об оскорблении религиозных чувств верующих?» — вопрошает Кольфхаус. Он считает, что необходимо привлекать внимание на политическом уровне.

Седмица.Ru