В Германии опубликованы две книги Папы Франциска

Спустя 4 недели после начала понтификата Папы Римского Франциска германские издательства опубликовали несколько книг, дающих представление о нем как о личности, а также о его богословских взглядах, передает katholisch.de. Два из этих немецкоязычных изданий являются книгами, написанными самим Папой.

Биографическая книга-интервью «Папа Франциск. Моя жизнь – мой путь» ранее, в 2010 г., выходила в Аргентине под другим названием. В ней тогдашний архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо отвечает на вопросы о своей жизни и теологических взглядах. Теперь книга выпущена фрайбургским издательством «Herder».

Тот же издательский дом опубликовал книгу «Открытый ум, верующее сердце», в которой содержатся толкования библейских текстов, сделанные Бергольо. Книга излагает взгляды Папы на личность Христа, Авраама, Моисея, Юдифь и др. лиц Библии и содержит комментарии о современном прочтении исторических событий и молитве.

О личности Папы Франциска написал журналист «Радио Ватикана» Стефан фон Кэмпис в своей книге «Папа Франциск – кто он? О чем он думает? Что от него ожидать?»

Издательство «Bertelsmann» опубликовало книгу ватиканского журналиста, пишущего для газеты «Бильд», Андреаса Энглиша «Франциск – символ надежды: наследие Бенедикта XVI и судьбоносные выборы нового Папы».

В начале апреля издательством «Deutsche Verlags-Anstalt» опубликована книга «Папы – повелители веры? От Петра до Франциска» под ред. Норберта Пецля и Йоханнеса Зальцведеля.

В конце марта появились еще две книги о новом Папе: «Франциск, новый Папа» мюнхенского журналиста Симона Биаловонса и «Франциск – Папа бедных. Эксклюзивная биография» гамбургского журналиста Хейко Хаупта.

Кроме того, мюнхенское издательство «Pattloch» обещает в июне выпустить биографию «Папа Франциск. Прорыв и новое начало», написанную журналистом ZDF Юргеном Эрбахером.

Седмица.Ru