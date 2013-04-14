В Польше установили самую высокую в мире статую Иоанна Павла II

Самая высокая в мире статуя понтифика Иоанна Павла II высотой 14 метров появилась на его родине в польском городе Ченстохова, сообщил РИА Новости представитель администрации парка, где была установлена скульптура.

До этого крупнейшим памятником первому понтифику-поляку, скончавшемуся в 2005 году, считалась 12-метровая статуя в Чили.

Новая скульптура понтифика появилась на территории коммерческого парка сакральных миниатюр, где представлены уменьшенные копии христианских храмов со всего мира. Парк расположен неподалеку от монастыря Ясная Гора, куда ежегодно приходят поклониться чудотворной Ченстоховской иконе Божией Матери миллионы паломников.

Многим жителям однако не понравилось, что статуя первому папе-поляку установлена в парке с платным входом, и за удовольствие созерцать скульптуру надо заплатить около 4 EUR. Лишь под давлением общественности администрация согласилась в последний момент сделать вход на церемонию открытия памятника бесплатным.

Представитель местного епископата прибыл на церемонию и освятил памятник, но официальная реакция ченстоховской христианской общины пока сдержанная. "Время покажет, правильно ли, что статуя благословенного Иоанна Павла II появилась в этом месте", — сказал местной прессе пресс-секретарь местной католической церкви Пётр Заборский.