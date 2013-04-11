Папа Франциск сочувствует иранцам пострадавшим от землетрясения

В конце общей аудиенции в среду, 10 апреля 2013 г., Папа Франциск обратился с призывом поддержки пострадавшим от землетрясения в Иране, сообщает Радио Ватикан.

«Я узнал о сильном землетрясении, которое поразило юг Ирана и привело к жертвам, нанесло тяжелый материальный ущерб, - сказал он. - Молюсь о жертвах и выражаю свою близость населению, затронутому этим стихийным бедствием. Помолимся за всех этих братьев и сестер в Иране! "

Более 40 жертв - таким в настоящее время является трагический итог подземных толчков магнитудой 6,3, которые 9 апреля поразили провинцию Бушер на юге Ирана. Эпицентр землетрясения находился примерно в 90 километрах от местной атомной электростанции, а его толчки ощущались и в соседних странах. По сообщению властей, стихия не нанесла ущерб атомной электростанции, утечки радиоактивных веществ не зафиксировано.