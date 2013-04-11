Завершилось паломничество делегации УГКЦ на Святую Землю

10 апреля завершилось паломничество делегации Украинской Греко-Католической Церкви, которую возглавил Предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук), на Святую Землю.

«Наша главная цель - это паломничество, - отметил в комментарии Блаженнейший Святослав. - Мы решили по случаю Года веры и юбилея 1025-летия Крещения Руси осуществить молитвенное путешествие в места, из которого распространилось на весь мир Христово Евангелие». Кроме того, желанием делегации УГКЦ посетить Иерусалимскую Церковь и встретиться с украинцами, которые здесь работают.

5 апреля Блаженнейший Святослав встретился с владыкой Мелхитской Церкви Элиасом. Результатом встречи стало соглашение, которое подписали высокое представительство Мелхитской и Украинской Греко-Католической Церкви.

6 апреля Блаженнейший Святослав с делегацией посетил базилику Благовещения в Назарете. После этого Глава Церкви возглавил Божественную Литургию в пещере Благовещения.

7 апреля Блаженнейший Святослав возглавил Божественную Литургию в соборе Святого Ильи, что в Хайфе. После Богослужения делегация встретилась с мирянам и духовенством Мелхитской Католической Церкви.

8 апреля Блаженнейший Святослав провел на Святой Земле две важные встречи - с Апостольским нунцием в Израиле Джузеппе Лаццаротто и Патриархом Римско-Католической Церкви Иерусалима Фуадом Твал. Глава УГКЦ и с ними обсудил вопросы пастырской опеки верующих.

Также украинская греко-католическая делегация во главе с Блаженнейшим Святославом посетила храм Гроба Господня. Паломники почтили место, где был распят и умер Господь Иисус Христос, и приняла участие в молитвенной процессии вместе с отцами францисканцами.

В завершение визита, 9 апреля, Первоиерарх УГКЦ возглавил Богослужение в храме Святой Екатерины в Вифлееме. В своей проповеди Глава УГКЦ поблагодарил епископам, священникам и мирянам за то, что уже четвертый день подряд вместе путешествуют по разным святым местам.

Департамент информации УГКЦ