Делегация УГКЦ встретилась с Патриархом РКЦ Иерусалима

8 апреля делегация УГКЦ во главе с Предстоятелем Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшим Святославом (Шевчуком) провела на Святой Земле две важные встречи – с Апостольским нунцием в Израиле Джузеппе Лаццаротто и Патриархом Римско-Католической Церкви Иерусалима Фуадом Твалы.

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, встреча с владыкой Джузеппе Лаццаротто состоялась в помещении Апостольской нунциатуры в Иерусалиме.

«С нунцием мы прежде обсудили вопросы помощи в душпастырской опеки для наших эмигрантов на Святой Земле, ведь за двадцать лет после развала Советского Союза в Израиль приехало около миллиона эмигрантов из бывшего СССР, здесь стали гражданами. Большинство из них – это были старики, которые сегодня нуждаются в уходе. И, видимо, как раз наши женщины сегодня ухаживают за этими людьми», – отметил Патриарх Святослав.

Апостольский нунций отметил, что феномен эмиграции в Израиль требует постоянного мониторинга и изучения. Большинство эмигрантов, сюда прибывают, не всегда имеют разрешение на работу. Таким образом, согласно израильскому законодательству, они не всегда защищены в своих правах, в частности если декларируют, что являются христианами.

«Поэтому я попросил Апостольского нунция о необходимой помощи, чтобы можно было получить для нашей Церкви достаточно информации, а затем разработать необходимую программу мониторинга и стратегии пастырской опеки над нашими верными здесь, в государстве Израиль», – рассказал Глава УГКЦ.

Вторая встреча была с Патриархом Римско-Католической Церкви Иерусалима Фуадом Твалом, который является также председателем Епископской Конференции Израиля. Кроме того, под его пастырской опекой находятся христиане Иордании.

По словам Предстоятеля УГКЦ, Его Святейшество радушно встретил делегацию украинских греко-католиков и сказал, что это впервые, когда Католическая Церковь восточного обряда прибывает в Иерусалим и, в частности, посещает Иерусалимский патриархат латинского обряда.

«Поездка нашей делегации – это прежде всего паломничество, которое мы осуществляем по случаю 1025-летия Крещения Руси-Украины. Более века назад Митрополит Андрей Шептицкий организовал похожее паломничество на Святую Землю для паломников из Галичины. И мы каким-то образом хотим повторить путь Митрополита Андрея. Кроме нашей делегации, сейчас Святую Землю посещает несколько групп паломников»,– сказал Блаженнейший Святослав Патриарху РКЦ Иерусалима.

Кроме того, Глава УГКЦ напомнил Его Святейшеству, что в 2011 году он приезжал на епископскую конференцию Европы, которая тогда проходила в Тиране, и очень просил о том, чтобы христиане всех стран поддержали христиан в Святой Земле. Одним из способов такой поддержки является не только ежегодный сбор средств, который проводит и УГКЦ, но и паломничество. Ведь именно паломничество является чрезвычайной поддержкой для христиан на этой территории.

Также украинская греко-католическая делегация во главе с Патриархом Святославом посетила храм Гроба Господня.

Напомним, Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав возглавил делегацию УГКЦ на Святую Землю, которая будет находиться там с визитом 4-10 апреля 2013 года.