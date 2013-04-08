Папа Франциск совершил первую мессу как епископ Рима

Вечером в воскресенье Папа Франциск как епископ Рима совершил первую мессу в Латеранской базилике, которая является кафедральным собором Римской епархии, сообщило радио Ватикана.

В начале богослужения понтифика приветствовал папский викарий в Римской епархии кардинал Агостино Валлини, который также является архипресвитером Латеранской базилики. Во время богослужения представители епархии от имени всей Церкви Рима выразили послушание и сыновнее почтение своему епископу. В своей проповеди Папа напомнил, что Церковь сегодня отмечает второе воскресение Пасхи, которое называется также воскресеньем Божьего Милосердия.

"Бог терпелив с нами, потому что любит нас, а тот, кто любит, понимает, надеется, дает уверенность и прощает", — сказал Франциск. Он добавил, что важной для католика является "отвага полностью доверить себя милосердию Иисуса".

Понтифик отметил, что в течение своей жизни часто видел милосердие Бога и его терпение. Римская епархия в Католической церкви обладает особым статусом, поскольку её возглавляет Папа.

РИА Новости