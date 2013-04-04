В УГКЦ ждут гостей со всего мира на освящение Патриаршего собора в Киеве

Украинские греко-католики со всего мира соберутся на молитву по случаю освящения Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве, которое состоится 17-18 августа во время празднования 1025-летнего юбилея Крещения Руси.

Об этом сообщил владыка Иосиф (Милян), глава наблюдательного совета строительства Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве и руководитель организационного комитета по празднованию юбилея 1025-летия Крещения Руси, сообщает Департамент информации УГКЦ.

"Ожидаются паломники со всего мира. О желании приехать уже сообщили верующие из Австралии. Они просят заранее зарезервировать им места в церкви на богослужениях, в опере, на банкете, так как они будут лететь 26 часов и хотят иметь гарантию, что куда-то попадут. Пока из Австралии это две группы по 30 человек. Также выразили желание люди из Америки и Канады... Думаю, прибудут верующие из Бразилии и Аргентины, из России, Казахстана, Прибалтики, из всех европейских стран и, конечно, из самой Украины", – рассказал епископ.

Владыка Иосиф отмечает, что уже в рамках паломничества посвящения Собора действует Паломнический центр, который на своем сайте предлагает различные туристические туры по Центральной и Восточной Украине.