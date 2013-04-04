В Севастополе власти ищут повод наконец вернуть католикам их храм

Общественность Севастополя должна решить затянувшуюся на многие годы проблему передачи католической общине здания кинотеатра «Дружба», в котором до начала Великой Отечественной войны был католический храм в честь Святого Климентия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 3 апреля, заявил первый заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Сергей Савенков в «прямом эфире» Севастопольской государственной региональной ТРК.

Отвечая на вопрос телезрителя, он заявил: «Католики тоже должны иметь возможность собираться, молиться, иметь свой храм, но этот вопрос должен решаться, в первую очередь, общественностью Севастополя. Думаю, что совместно с ней администрация города, депутатский корпус, верующие примут правильное решение».

По информации вице-губернатора, вопрос о передаче здания католикам несколько дней тому назад поднимался и в Киеве, на заседании комитета по подготовке к празднованию 1025-летия Крещения Руси.

«Вопрос сложный, но самое главное, что его решение началось на уровне государства. Он не может быть в «подвешенном» состоянии. Может быть, не так быстро решится, но он должен быть решён окончательно, с учётом, что у нас в городе около 300 католиков», - подытожил С.Савенков.

Заместитель главы города также отметил, что в предыдущие годы предлагались различные варианты решения проблемы, в том числе путем предоставления другого помещения, выделения земельного участка для строительства костёла.

«Это коммунальная городская собственность, и решение будет принимать наш городской совет, депутаты на сессии. Такая законодательная база», - добавил С.Савенков.

В минувший понедельник глава Севастопольской ГГА Владимир Яцуба на аппаратном совещании также отметил, что в свете состоявшего на днях в Киеве заседания оргкомитета по подготовке празднования 1025-летия Крещения Руси, необходимо найти решение по вопросу передачи католикам храма.

Как сообщал УНИАН, римо-католики Севастополя многие годы пытаются добиться от Севастопольского городского совета решения о передаче им здания, в котором до войны размещался католический храм, а ныне оно является коммунальным кинотеатром «Дружба».

В свою очередь, депутаты каждый раз свой отказ объясняют тем, что нельзя «просто так» передать религиозной общине коммунальное имущество.

Справка УНИАН. Храм Святого Климентия был построен в 1905-1911 годах с санкции императора Николая II. До революции это был единственный католический храм в Севастополе. В 1936 году президиум Севастопольского горсовета вынес решение о ликвидации костела по причине его якобы недостаточного финансирования католиками. Во время войны костел подвергся довольно значительному разрушению, но практически все его стены остались. В 1955 году севастопольским горисполкомом было принято решение об отведении здания управлению культуры под постоянно действующий кинотеатр.

