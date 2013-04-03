Количество паломников и туристов на Пасху в Риме увеличилось на 13%

Число паломников и туристов, которые посетили Рим в пасхальные дни нынешнего года, увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом, сообщило во вторник радио Ватикана со ссылкой на мэра итальянской столицы Джанни Алеманно.

Мэр отметил, что для жителей столицы страны, которая пребывает в кризисе, это повод для оптимизма.

Наплыв туристов и паломников Алеманно связал с избранием нового Папы Римского Франциска, в богослужениях и аудиенциях которого участвуют гораздо больше людей, чем это было в пасхальные дни 2012 года.

Увеличение числа гостей стало заметно и по очереди в Музеи Ватикана, которые являются одной из самых популярных достопримечательностей Рима: по данным итальянской туристической организации Touring Club, их посещает почти 4 миллиона человек ежегодно.

РИА Новости