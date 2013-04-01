В УГКЦ отметили 55-летие священства Любомира (Гузара)

30 марта исполнилось 55 лет со дня иерейского рукоположения Блаженнейшего Любомира – Верховного Архиепископа-эмерита Украинской Греко-Католической Церкви. Рукоположил Блаженнейшего Любомира 30 марта 1958 владыка Амвросий (Сенишин) и сначала он служил в Стемфордской епархии УГКЦ. Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.

Все эти 55 лет Блаженнейший Любомир выполнял различные служения в Церкви: как учитель и префект студентов Стемфордской духовной семинарии (1958-1969), затем как пастырь в разных приходах УГКЦ США, в 1973-1984 годах преподавал богословие в Папском Миссионерском университете «Урбаниана» в Риме и выполнял важные поручения Главы УГКЦ Патриарха Иосифа (Слипого). В 1978 году, через год после рукоположения в епископы, стал архимандритом монахов студитов, а в 1996 году Синод Епископов УГКЦ назначил его епископом-помощником Блаженнейшего Мирослава-Ивана Любачивского с особыми делегированными правами; с 2001 до 2011 года Блаженнейший Любомир возглавлял Украинскую Греко-Католическую Церковь.

Владыка Богдан (Дзюрах), Секретарь Синода Епископов, поблагодарил Блаженнейшего Любомира за то, что он так великодушно и полностью отдает себя служению Богу, Христовой Церкви и родному народу. Эта жертва и это служение остается и сегодня очень успешным: то в частых встречах Блаженнейшего с молодежью, политиками, общественными деятелями и простыми людьми, то в печатном слове и многочисленных интервью.

Владыка Богдан пожелал юбиляру, чтобы его священство и впредь оставался «святым и непорочным».