Папа Франциск на Пасху призвал верующих нести радость и надежду

Пасхальное послание Святейшего Отца Франциска Граду и миру (Urbi et Orbi)

Дорогие братья и сестры в Риме и во всем мире, поздравляю вас с Пасхой!

Великая радость для меня принести вам эту весть: Христос воскрес! Как бы я хотел, чтобы она пришла в каждый дом, в каждую семью, особенно туда, где больше страдания, в больницы, в тюрьмы …

Прежде всего мне бы хотелось, чтобы она вошла в сердце каждого человека, потому что именно там Бог желает сеять эту Благую Весть: Иисус воскрес, есть надежда для тебя, ты уже не подвластен греху и злу! Победила любовь, победило милосердие!

Мы тоже, как женщины, ученицы Иисуса, пошедшие ко гробу и нашедшие его пустым, можем спросить себя, какой смысл имеет это событие (ср. Лк 24,4). Что означает то, что Иисус воскрес? Это значит, что любовь Бога сильнее зла и самой смерти; это значит, что любовь Бога может изменить нашу жизнь, заставить зацвести те уголки пустыни, которые есть в нашем сердце.

Та же самая любовь, ради которой Сын Божий стал человеком и прошел до конца путь смирения и дарения Себя, вплоть до ада и пучины отделенности от Бога, эта самая милосердная любовь залила светом мертвое тело Иисуса и преобразила Его, дав Ему пройти в ж вечную. Иисус не вернулся к прежней, земной жизни, но вошел в славную жизнь Бога, и Он вошел туда с нашей человечностью, открыл нас к будущему, полному надежд.

Вот что такое Пасха: это исход, переход человека от рабства греха, зла к свободе любви, добра. Потому что Бог – это жизнь, только жизнь, а слава Божия есть живущий человек (ср. Иреней, Против ересей, 4,20,5-7).

Дорогие братья и сестры, Христос умер и воскрес раз и навсегда для всех, но сила Воскресения, этого перехода от рабства зла к свободе добра должна приводиться в действие во все времена, в конкретных пространствах нашего существования, в наших буднях. Сколько пустынь остается по сей день, которые должен пересечь человек! Прежде всего это пустыня внутри него самого, когда у него нет любви к Богу и к ближнему, когда он не осознаёт, что является хранителем всего, что подарил и продолжает дарить нам Творец. Но милосердие Божье может заставить зацвести даже самую опустошенную землю и оживить иссохшие кости (ср. Иез 37,1-14).

Поэтому я призываю всех: примем благодать Христова Воскресения! Давайте дадим милосердию Божию обновить нас, дадим Иисусу любить нас, дадим силе Его любви изменить также нашу жизнь; и станем орудиями этого милосердия, каналами, через которые Бог сможет орошать землю, хранить все творение и дать расцвести справедливости и миру.

И попросим воскресшего Иисуса, преобразовавшего смерть в жизнь, обратить ненависть в любовь, месть в прощение, войну в мир. Да, Христос есть наш мир, и через Него мы молим о мире для всего мира.

Мира для Ближнего Востока, особенно между израильтянами и палестинцами, которые пытаются найти путь согласия, дабы они с мужеством и готовностью возобновили переговоры, чтобы положить конец конфликту, который длится уже слишком долго. Мира в Ираке, дабы окончательно прекратилось всякое насилие, и, особенно, для возлюбленной Сирии, для ее народа, страдающего от конфликта, и для многочисленных беженцев, ждущих помощи и утешения. Сколько крови было пролито! И сколько страданий предстоит им еще пережить до того, как будет найдено политическое решение кризиса?

Мира для Африки, остающейся театром кровопролитных конфликтов. Мира в Мали, дабы эта страна обрела единство и стабильность; и в Нигерии, где, к сожалению, не прекращаются теракты, серьезно угрожающие жизни множества невинных, и где немало людей, в том числе и дети, попадают в заложники к террористам. Мира на востоке Демократической Республики Конго и в Центральноафриканской Республике, где многие вынуждены оставлять свои дома и живут все еще в страхе.

Мира в Азии, прежде всего – на Корейском полуострове, дабы там были преодолены разногласия и созрел обновленный дух примирения.

Мира во всем мире, который по-прежнему раздираем алчностью ищущих легкой наживы, ранен эгоизмом, угрожающим человеческой жизни и семье, эгоизмом, который в двадцать первом веке продолжает торговлю людьми, самую распространенную форму рабства. Мира во всем мире, терзаемым насилием, связанным с торговлей наркотиками и с нещадной эксплуатацией природных ресурсов! Мира нашей Земле! Пусть воскресший Иисус принесет утешение жертвам природных стихий и соделает нас ответственными хранителями творения.

Дорогие братья и сестры, ко всем вам, слушающим меня в Риме и повсюду в мире, я обращаю призыв Псалма: «Славьте Господа, ибо Он благ, / ибо вовек милость Его. /

Да скажет ныне [дом] Израилев: / [Он благ,] ибо вовек милость Его» (Пс 117,1-2).