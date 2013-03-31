Сегодня Папа Римский Франциск возглавит пасхальное богослужение

Сегодня Папа Франциск возглавит пасхальное богослужение на площади святого Петра в Ватикане, по завершении которого он обратится с традиционным благословением "Urbi et Orbi" (Городу и Миру) и поздравит католиков с праздником Пасхи на языках многих народов мира, сообщает РИА Новости.

В последний день Пасхального триденствия — Великую субботу, Папа Римский завершил трехдневные богослужения, предшествующие католической Пасхе, традиционным навечерием в Соборе святого Петра в Ватикане. Понтифик совершил обряд благословения огня и вошел в погруженную во мрак ватиканскую базилику с большой свечой (пасхалом) в руке. От ее огня зажгли свои свечи кардиналы Римской курии, и главный храм Римско-католической церкви наполнился светом. Огонь пасхальных свечей символизировал учение Христово, призванное просветить мир.

После этого диакон торжественно пропел древний гимн "Exsultet", возвещающий о воскресении Христа, и началось чтение отрывков из Библии и пение псалмов. Затем под сводами храма зазвучал торжественный гимн "Gloria", и одновременно зазвонили колокола Собора святого Петра. Во время ночной мессы впервые после Великого поста в храме вновь прозвучала "Аллилуйя".

"Братья и сестры, не будем закрываться от новизны, которую Бог хочет принести в нашу жизнь! Мы часто чувствуем себя уставшими, разочарованными, грустными, чувствуем груз наших грехов, думаем, что мы не справимся. Не будем закрываться в самих себе, не будем терять доверия: нет таких ситуаций, которые не мог бы изменить Бог, нет такого греха, который бы Он не мог простить, если мы откроемся Ему", — подчеркнул в своей проповеди Франциск.

Затем в соответствии с древним обычаем Папа Римский совершил в пасхальную ночь обряд крещения четырех новообращенных христиан — албанца, итальянца, русского и американца вьетнамского происхождения.