Католики празднуют Воскресение Христово

В этом году западные христиане отмечают Пасху на 36 дней раньше, чем православные – 31 марта.

Утром в Пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями, сходными с рождественскими колядами. Среди пасхальных развлечений наиболее популярны игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоскости, разбивают, разбрасывая скорлупу.

В западной культуре популярным является образ Пасхального кролика, который якобы прячет раскрашенные яйца - дети должны их найти и получить от родителей награду.

На заре христианства Пасха христиан и Пасха иудеев праздновалась в один день. Но, начиная со 2 века нашей эры, христиане стали отмечать этот праздник в другой день. Причина этого была в том, что "иудеи отвергли Иисуса как спасителя" (историки так цитируют римского епископа Сикстуса). Именно по его инициативе дата христианской Пасхи была перенесена на день, не совпадающий с пасхой иудеев.

Сикстус был римским епископом с 116 по 126 год нашей эры. И все это время он и римский император Адриан выступали против еврейских обычаев и праздников.

В 325 году состоялся Первый Вселенский Собор на котором решено было отмечать христианскую Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия по юлианскому календарю.

В 1582 году Католическая церковь ввела григорианский календарь, а Православная осталась с юлианским. С тех пор дата православной Пасхи стала отличаться от даты католической.

По канонам православной церкви Пасху следует отмечать непременно после иудейской Пасхи. Так как Господь воскрес в первое воскресенье после иудейской Пасхи. А если следовать григорианскому календарю, то Пасха христианская иногда совпадает с еврейской, а иногда бывает и перед ней.

Отметим, католическая Пасха обычно проходит на неделю или две раньше православной. Три раза в 19 лет Пасхи совпадают.

Православные христиане в 2013 году будут отмечать Пасху 5 мая. У иудеев же празднование Пасхи (Песаха) началось в этом году вечером 24 марта.

Корреспондент.net