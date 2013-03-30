Папа Римский пока не едет в Украину

Апостольская нунциатура в Украине и посольство Украины при Святом Престоле в Ватикане исключают визит Папы Римского Франциска І в Украину в ближайшее время, сообщает "Правмир" со ссылкой на «Украинские новости».

«Мы не знаем (о визите в Украину и сроках), если будем знать, то сообщим… Еще очень рано — он (Папа Римский) недавно был избран. В июле он будет в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, по случаю Всемирного дня молодежи… О визитах сообщается за 6 месяцев — год», — рассказали в Апостольской нунциатуре.

По словам собеседника агентства, у диппредставительства пока нет информации даже о том, рассматривается ли на данный момент в Ватикане возможность визита Папы Римского в Украину.

Эту информацию подтвердили и в украинском посольстве.

«Пока что (о визите) нет речи. Это перспектива отдаленная», — отметил сотрудник диппредставительства Украины при Ватикане.

В украинском посольстве также сообщили, что на данный момент не ведутся официальные переговоры от Украины о визите Франциска I.

Напомним, глава Украинской греко-католической Церкви Святослав (Шевчук) заявил о том, что Папе Римскому было направлено приглашение посетить Украину, и уже сейчас необходимо готовиться к этому визиту.