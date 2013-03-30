Большинство поляков накроют Пасхальный стол на 150 долларов

Более 70% жителей Польши планируют потратить на подготовку к Пасхе, которую будут отмечать 31 марта, не более 500 злотых, или около 150 долларов по нынешнему курсу.

Об этом свидетельствует исследование компании Сeneo.pl, результатами которого располагает УНИАН.

Больше всего из 3,3 тысячи опрошенных - 36% - сообщили, что планируют потратить на Пасхальные праздники от около 30 до 90 долларов, 25% респондентов намереваются потратить от 90 до 150 долларов.

Около 18% поляков планируют потратить на праздники более 150 долларов, в то время, как 11% хотят уложиться в бюджет до 30 долларов, а каждый десятый поляк вообще не планирует расходов благодаря тому, что пойдет в гости.

"До недавнего времени поляки, независимо от экономической ситуации, не экономили на праздниках. Даже в последние кризисные годы торговцы не имели оснований для сетований. Однако последние Рождественские праздники показали, что потребители начали затягивать пояса. Ограничение расходов, связанных с Пасхой, выглядит еще серьезнее", - пишет сегодня газета Rzeczpospolita, комментируя результаты этого опроса.

Издание приводит прогнозы экспертов, которые ожидают спада в торговле накануне нынешних Пасхальных праздников в Польше на 5% - до около 3,4 млрд долларов.

Газета также отметила, что из-за снижения спроса многие традиционные праздничные продукты подешевели по сравнению с прошлым годом, и только некоторые немного подорожали.

Как сообщал УНИАН, по данным Польской организации торговли и доставки (POHіD), в прошлом году поляки потратили на Пасхальные праздники от 3,5 до 3,9 млрд долларов.

По оценкам dlahandlu.pl, продукты питания в прошлом году перед Пасхой стоили на 10% дороже, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Пасхальные праздники являются вторыми по популярности праздниками в католической Польше после рождественско-новогодних, на которые в прошлом году поляки потратили, по данным KPMG, около 4,6 млрд долларов (по текущему курсу 1USD=3,2PLN).