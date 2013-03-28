Римо-католики тоже пригласили Папу Римского посетить Украину

«Наше украинское пастырское сообщество приглашает Вас в Украину, возобновляя приглашение, в свое время направленное Папе Бенедикту ХVI», – говорится в поздравлении, которое архиепископ Мечислав Мокшицкий, Львовский Митрополит латинского обряда, направил Папе Франциску от имени Конференции римо-католических епископов Украины. Об этом сообщает "Радио Ватикан".

Выразив «от имени Конференции епископов Украины и от себя лично» самые искренние поздравления Папе по случаю избрания, архиепископ Мечислав Мокшицкий также воздал благодарность Святому Духу за руководство Коллегией кардиналов, отмечая, что «чувство уважения и дружбы», которые родились уже с момента первого появления Папы в лоджии базилики Святого Петра, «изменили настроение, отношение и сердца к личности Папы и ко всей Католической Церкви».

Пригласив Папу Франциска посетить Украину, Глава Конференции римо-католических епископов Украины заверил его от имени сообщества латинского обряда в молитвах, о которых просил Святейший Отец, чтобы «росли вера и внимание к бедным в таких регионах, как наш, где еще много нуждающихся».