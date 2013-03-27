УГКЦ освятит патриарший Собор во время празднования Крещения Руси

Украинская греко-католическая церковь официально будет праздновать 1025-летие Крещения Руси вместе со всеми христианскими конфессиями в Украине и за рубежом, но центральным мероприятием станет всецерковное международное Богомолье и освящение вновь построенного патриаршего Собора Воскресения Христова 18 августа в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Ривне глава УГКЦ Блаженнейший Святослав ( Шевчук).

По словам главы УГКЦ, греко-католики всегда отмечали Крещение Руси-Украины в августе, в начале Успенского поста, на Праздник Мучеников Маковейских, ведь в этот период отмечали свято Крещения наши предки. Поэтому и основное церковное мероприятие, в частности, освящение вновь построенного киевского храма УГКЦ пришлось как раз на 18 августа.

Отвечая на вопрос о перспективах предоставления УГКЦ статуса патриархата, Блаженнейший Святослав отметил, что это не зависит от личности Папы Римского, «это способ бытия нашей церкви, которая в настоящее время «созревает к своей вершине».

«Я бы сказал, что сегодня наша церковь шаг за шагом в перестройке своих структур следует к патриархату. И это только дело времени, когда Святейший Отец, в соответствии со своим Правительством, обнародует это решение. Поэтому, я думаю, это скорее дело наших верян, нашего духовенства строить патриархат, что мы и делаем каждый день», - отметил глав УГКЦ.

Он также сообщил, что лично знаком с вновь избранным Папой уже много лет, вместе с ними сотрудничал в Аргентине, поэтому пригласил его посетить Украину именно в этом году – в год юбилея Крещения Руси-Украины.