Папа Римский Франциск отказался жить в папской резиденции
05:35, 27 марта 2013Католицизм
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И заменил трон на кресло
Папа Римский Франциск заявил, что не будет жить в официальных папских апартаментах на территории Апостольского дворца в Ватикане. Вместо этого он останется в гостевой резиденции, передает Би-Би-Си.
По словам представителя Ватикана Федерико Ломбарди, новый Глава Католической Церкви не хочет отгораживаться от других людей стенами дворца.
Он первый понтифик более чем за сто лет, отказавшийся поселиться в папских апартаментах.
Папа Франциск отказался также от специального "папамобиля", попросил заменить трон в своей резиденции на кресло и стал обедать в общей столовой.
Кроме того, на прошлой неделе он удивил владельцев газетного киоска в Буэнос-Айресе, лично позвонив им и отменив доставку газет.
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