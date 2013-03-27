Папа Римский Франциск отказался жить в папской резиденции

Папа Римский Франциск заявил, что не будет жить в официальных папских апартаментах на территории Апостольского дворца в Ватикане. Вместо этого он останется в гостевой резиденции, передает Би-Би-Си.

По словам представителя Ватикана Федерико Ломбарди, новый Глава Католической Церкви не хочет отгораживаться от других людей стенами дворца.

Он первый понтифик более чем за сто лет, отказавшийся поселиться в папских апартаментах.

Папа Франциск отказался также от специального "папамобиля", попросил заменить трон в своей резиденции на кресло и стал обедать в общей столовой.

Кроме того, на прошлой неделе он удивил владельцев газетного киоска в Буэнос-Айресе, лично позвонив им и отменив доставку газет.