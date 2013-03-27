Глава УГКЦ думает, что Папа Римский, скорее всего, посетит Украину
00:19, 27 марта 2013Католицизм
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"Уже даже нужно к этому готовиться»
Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявляет, что новый Папа Римский Франциск, с большой вероятностью, посетит Украину.
Об этом глава УГКЦ сообщил в Луцке, сообщает ZIK.
«Я думаю, что необходимо его ожидать, уже даже нужно к этому готовиться», – сказал Шевчук.
«Думаю, что дата этого визита еще будет дополнительно объявлена. Это должно быть сделано со стороны Святейшего отца. Но с нашей стороны такое приглашение он уже получил», – отметил глава УГКЦ.
Ранее о возможности визита Папы Римского Франциска в Украину уже заявлял бывший глава Украинской греко-католической церкви, кардинал Любомир Гузар.
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