Глава УГКЦ думает, что Папа Римский, скорее всего, посетит Украину

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявляет, что новый Папа Римский Франциск, с большой вероятностью, посетит Украину.

Об этом глава УГКЦ сообщил в Луцке, сообщает ZIK.

«Я думаю, что необходимо его ожидать, уже даже нужно к этому готовиться», – сказал Шевчук.

«Думаю, что дата этого визита еще будет дополнительно объявлена. Это должно быть сделано со стороны Святейшего отца. Но с нашей стороны такое приглашение он уже получил», – отметил глава УГКЦ.

Ранее о возможности визита Папы Римского Франциска в Украину уже заявлял бывший глава Украинской греко-католической церкви, кардинал Любомир Гузар.